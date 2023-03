Come in una favola. Gli dici Torino e lui si tuffa nel “c’era una volta”. Una vita da super campione, quella di Sandro Mazzola, in Italia e nel mondo, scudetti e trofei con la sua Inter e con la Nazionale, secondo alle spalle di Cruijff nella classifica per il pallone d’oro. L’Inter, per le grandi imprese della vita che lo hanno visto protagonista di primissimo piano, Torino nel cuore, la casa in via Torricelli, i primi calci ad un pallone nell’Oratorio del quartiere, un papà grandissimo, papà Valentino, la fine assurda sua e di tutta la squadra del Toro immenso, il dramma, con l’aereo che cade su Superga. «Papà mi era straordinariamente vicino, mi portava in campo fra i bambini quando ci si schierava all’inizio della partita, io con la maglia del Torino e poi c’era De Petrini con la maglia della Juventus negli scontri diretti. Ci guardavamo in faccia. Ora seguo la mia Inter, ma seguo il Toro di Umberto Cairo che sta facendo bene e che a Lecce proverà a vincere contro una delle squadre più belle del campionato che al suo ritorno in serie A sta dimostrando di volerci restare e darsi un bel futuro». C’era una volta un calcio che era anche poesia.

«Questo di oggi - dice l’uomo della staffetta con Rivera in Nazionale - non mi attira più di tanto, non lo seguo con il gusto e la passione del calcio dei nostri tempi. Non vedo la convinzione, la tenacia di fare le cose impossibili come facevamo noi, quando tutto era bello e imprevedibile, oggi tutto mi sembra preparato prima». E il glorioso capitano per sette anni, all’Inter del presente antepone quella dei suoi tempi, di Moratti, di Herrera. Dal 2022 Mazzola fa parte della Hall of Fame dell’Inter. «Oggi è tutto un altro mondo. Non mi convince del tutto l’Inter, non mi convince più di tanto il Milan e poi al rossonero io preferisco sempre il mio nerazzurro. Lo scudetto, quest’anno, lo sta ampiamente meritando il Napoli». Lecce gli ricorda l’ultimo gol della carriera, nel girone di Coppa Italia che dava accesso alla finale, anno di grazia 1977. Correva il 76’ quando portò in vantaggio l’Inter al Via del Mare, un gol pareggiato poi da Rollo, davanti a 18mila spettatori. In finale vinse il Milan per 2-0. Si torna sul presente, ed è un piacere ascoltarlo. C’è la saggezza dell’ottuagenario che ha scritto pagine di gloria, vivendo il calcio prima da campionissimo sull’erba verde e poi da dirigente e da ultimo da direttore sportivo.