Champions League, l'Happy Casa Brindisi alle 18.30 in campo con gli spagnoli del San Pablo Burgos

Prima trasferta europea stagionale questa sera e per la Happy Casa c’è subito l’esame San Pablo Burgos nel recupero della prima giornata di Champions League, rinviato lo scorso 28 ottobre a causa del Covid-19. In casa dei detentori del trofeo, i biancazzurri provano a regalarsi un’altra serata di gloria. Reduci da otto vittorie consecutive (tra campionato e Champions League) Harrison e compagni, cercano di dare continuità a quanto di buono visto fino a questo momento, in questo scorcio di stagione assolutamente sfavillante. All’appuntamento odierno Brindisi ci arriva con il vento in poppa, sulle ali di un entusiasmo davvero straripante. E non potrebbe essere altrimenti, visti i risultati fin qui certificati che proiettano sempre più in alto la formazione pugliese.

I ragazzi di coach Frank Vitucci affrontano un avversario di primissima fascia, una squadra solida su tutti e due i lati del campo, atletica e molto fisica. Una brutta gatta da pelare, non c’è che dire. Per timbrare l’impresa, Brindisi sarà chiamata a giocare una partita tutta cuore e grinta sin dalla palla a due, soprattutto molto dura difensivamente per 40 minuti. Dovrà essere proprio questa la componente più importante all’interno di una partita che si preannuncia molto, ma molto difficile contro un avversario tanti elementi dal grandissimo talento.Uno su tutti Alex Renfroe, che Brindisi conosce molto bene perché protagonista nella stagione 2011/2012, proprio con la maglia biancazzurra, della vittoria del campionato di League Due che, di fatto, segnò l’immediato ritorno nella massima serie del club pugliese. Avventura, quella in riva all’adriatico, che il playmaker statunitense ma con nazionalità della Bosnia ed Erzegovina chiuse a 12,5 punti, 5,8 rimbalzi e 4 assist di media a partita (l’high stagionale fu di 40 punti e venne certificato nel mese di aprile del 2012 contro Forlì).

Gli altri pericoli? Ad esempio Ken Horton (ala statunitense vista in Italia con la maglia di Brescia, giocatore dalla straripante presenza e mano educata), Homar Cook (in Italia ha indossato nel 21011/2012 la maglia dell’Olimpia Milano, play-guardia dalla grande vena realizzativa) e Dejan Kravic (lungo serbo nel 2018/2019 alla Virtus Bologna). Un gruppo di assoluto valore quello spagnolo, che ha veramente tutto per fare bene nella competizione, un gruppo di giocatori di esperienza e qualità che ha una base di fisicità ed atletismo molto elevata. Pertanto la Happy Casa Brindisi , complice anche l’assenza di Derek Willis, dovrà mettere in campo anche stasera uno sforzo extra in termini di energie, intensità e concentrazione.

I biancazzurri non vogliono accontentarsi ed hanno la ferma intenzione di voler proseguire il loro buon momento anche in questa partita.

Da parte sua il San Pablo Burgos (il club è nato nel 2015 dalle ceneri del Tizona Burgos) ha la consapevolezza di non poter fallire l’appuntamento odierno. Del resto il passo falso in casa del Filou Oostende (98-99) ha sparigliato (non poco) le carte in tavola, pertanto oggi la compagine spagnola non ha alternative, deve vincere per non vedere già complicarsi il cammino che conduce alla seconda fase.

Palla a due fissata per le ore 18,30 con diretta streaming su Eurosport Player. Ovviamente, la sfida si giocherà senza la presenza del pubblico sugli spalti.

