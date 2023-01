Samuel Umtiti, il razzismo e la solidarietà: Infantino gli scrive un messaggio. Sarri: «Non ho sentito nulla»

Samuel Umtiti nel bersaglio dei tifosi della Lazio: razzismo, cori e ululati contro il campione del mondo del 2018, oggi pilastro del Lecce. Ha risposto sul campo, con una prestazione semplicemente perfetta. Fuori dal campo, poi, ha vinto di nuovo. Al suo fianco si è schierata anche la Fifa, per bocca del presidente Gianni Infantino, che ha condiviso un messaggio direttamente sui propri social. Un messaggio di incoraggiamento, contro il razzismo, al quale lo stesso calciatore ex Barcellona ha messo like. E le testimonianze d'affetto si sprecano anche sul profilo Instagram di Samuel, che torna a parlare di calcio e scrive, semplicemente, «grande vittoria», raccogliendo 123.000 likes.

Così Sticchi Damiani sui cori razzisti e la risposta del Via del Mare: «Abbiamo un pubblico eccezionale, siamo in sintonia con loro. Il Via del Mare ha dato sostegno a Umtiti rispetto a certe incomprensibili manifestazioni discriminatorie di alcuni tifosi avversari. La gente ha reagito con quei cori e lui ha risposto con una prestazione da campione».

Salvemini e l'Assocalciatori

Da Infantino a Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, che si è espresso su Facebook contro i cori razzisti dei sostenitori della Lazio. Sull'accaduto si è espresso anche l'assessore regionale leccese Alessandro Delli Noci: «È sempre difficile capire come rispondere a tanta stupidità in maniera efficace, ma oggi i tifosi leccesi il modo lo hanno trovato: il sostegno dell’intero stadio all’indiscusso campione Umtiti, gli applausi, la gioia, i cori festosi a suo sostegno sono stati la risposta giusta».

Cori, che per altro, hanno preso di mira anche Lameck Banda, poi uscito all'intervallo per far posto a Di Francesco. A loro va anche l'abbraccio dell'Associazione Italiana Calciatori: “Esprimiamo vicinanza e incondizionata solidarietà ai due calciatori a nome di tutti noi” – ha detto il Presidente Umberto Calcagno – “con l’augurio che si faccia quanto prima chiarezza sull’accaduto e, accertate le responsabilità, si applichino le opportune sanzioni ai soggetti colpevoli di questi gravi comportamenti”.

Il caso in Francia

La notizia, chiaramente, è arrivata anche in Francia. Su L'Equipe e su Le Monde approfondimenti sul caso, mentre il profilo Twitter della nazionale francese ha scritto un post di vicinanza a Sam.

Tout notre soutien à @samumtiti et son coéquipier Lameck Banda, victimes d’insupportables chants racistes lors de leur dernier match avec Lecce face à la Lazio Rome.



On est avec toi Sam 💙🤍❤️ pic.twitter.com/txtdRKBvR7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 4, 2023

Maurizio Sarri: «Non ho sentito nulla»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, invece ha giurato di non aver «sentito nulla dalla panchina». E ha poi chiarito come non può essere una minoranza a diventare simbolo della tifoseria biancoceleste. Manca, però, una presa di distanza e di posizione inequivocabile. Evidentemente non ha sentito, ma avrà sentito l'affetto del pubblico del Via del Mare, che ha coperto gli ululati della vergogna scandendo il nome di Umtiti. E ha vinto.