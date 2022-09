Salernitana-Lecce, probabili formazioni: Gonzalez gioca e spunta Blin. Nicola senza Fazio

Salernitana-Lecce apre la settima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta. Un venerdì sera con incrocio pericoloso in un Arechi che va verso il tutto esaurito. Baroni cerca la prima vittoria in questa A, Nicola vuole confermarsi dopo aver sfiorato un successo storico allo Stadium. Sono i due volti diversi dell'ultimo weekend disastroso del Var: i granata hanno "beneficiato" di un errore a Torino contro la Juventus, i giallorossi hanno subito lo scempio dei due rigori negati.

Capitolo scelte: Baroni ha un paio di dubbi. In difesa Pezzella o Gallo? In vantaggio c'è il primo, ma non sarebbe da escludere il turnover. Diverso, invece, il discorso a centrocampo: Gonzalez si è preso con il gol la titolarità (o almeno così sembra), con lui e Hjulmand il favorito è Blin, ma occhio anche ad Askildsen. Più defilato Helgason, che non ha fatto benissimo contro il Monza. Nella Salernitana non c'è Fazio, squalificato dopo il rosso contro la Juventus, il sostituto dovrebbe essere Gyomber.

Salernitana-Lecce, le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All.: Nicola

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni.

Salernitana-Lecce, fantacalcio: consigli, chi schierare

Consigliati: Ceesay. La Salernitana subisce e senza Fazio la difesa perde una guida. Vale la pena puntare sull'attaccante giallorosso, autore di un buon assist contro il Monza. Deve confermarsi punto di riferimento di questo Lecce davanti, con i fatti e con i gol. Vilhena. Un assist, un gol, una serie di buone prestazioni (e un 7): può essere l'uomo in più e a centrocampo sembra essere una garanzia.

Sconsigliati: Maggiore. Potrebbe perdere il duello a distanza con Hjulmand e fin qui, a dir la verità, non ha brillato particolarmente.