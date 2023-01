Salento, gomitata in campo a un 15enne tra Aradeo e Otranto: la partita sarà ripetuta

La gara di calcio “Allievi” tra Giallorossi Aradeo e Otranto, sospesa dopo la gomitata ad un calciatore 15enne che gli è costata in ricovero in ospedale, sarà ripetuta. Demandata invece alla Procura federale l’indagine per accertare l’eventuale responsabile e chiarire l’episodio accaduto domenica scorsa 22 gennaio, al 25esimo minuto della sfida in corso sul terreno di gioco dello “Spina” di Aradeo.

La decisione

La decisione è stata presa dal giudice sportivo, sulla scorta di quanto riferito dall’arbitro della gara nel referto, approfondito con supplemento di rapporto del 24 gennaio, inoltrato all’organo di giustizia regionale. Il giudice ha inoltre considerato che “entrambe le società, scosse dall’accaduto e dal grave infortunio occorso al giovane calciatore, chiedevano la sospensione anticipata della gara con dichiarazione congiunta dei rispettivi dirigenti”, e rilevato anche le dichiarazioni pubblicate dai due sodalizi a mezzo stampa.

Pertanto il giudice sportivo ha attivato per le indagini la Procura federale e demandato al comitato regionale della Figc Puglia il compito di fissare la nuova data per la gara.