Sabato da incubo per le pugliesi: ko e zero gol per Taranto, Francavilla, Foggia, Andria, Monopoli. Sorride solo il Cerignola Risultati e classifica

La settima giornata del campionato di calcio di serie C va in archivio con un dato significativo - che fa riflettere - per le pugliesi del girone C. Cinque delle sei squadre del raggruppamento meridionale sono state sconfitte e non hanno segnato gol. Perde il Taranto a Latina per 1-0, i rossoblù di Ezio Capuano hanno subito il gol partita di Sannipoli in apertura di secondo tempo con l'avversario ridotto in dieci uomini da qualche minuto. Gli jonici sono alla quarta sconfitta esterna consecutiva. Perde a Pagani il Foggia del nuovo corso Fabio Gallo: la Gelbison s'impone con un 2-0 che porta la firma di Faella e Gilli. Perde al "Veneziani" il Monopoli di Laterza che si fa sorprendere da una concreta Viterbese in gol con Nesta. Perde la Virtus Francavilla, come riferiamo a parte. Perde la Fidelis Andria di mister Cudini in casa al cospetto della capolista Catanzaro che piazza il poker di gol, 0-4, e continua la sua marcia in vetta alla classifica a braccetto con il Crotone. L'unico sorriso arriva dal Cerignola che coglie un netto successo per 3-0 sul Messina di Gaetano Auteri con gol di Achik, D'Andrea e Malcore.

Serie C/C - 7a giornata

Monterosi-Turris 3-5

Fidelis Andria-Catanzaro 0-4

Giugliano-Virtus Francavilla 2-0

Juve Stabia-Picerno 1-0

Monopoli-Viterbese 0-1

Audace Cerignola-Messina 3-0

Crotone-Avellino 2-0

Gelbison-Foggia 2-0

Latina-Taranto 1-0

Potenza-Pescara 1-3

Classifica: Catanzaro, Crotone 19; Pescara 16; Juve Stabia, Latina, Turris 13; Monopoli 12; Giugliano, Gelbison 11; Cerignola, Virtus Francavilla 10; Monterosi 8; Avellino 7; Viterbese, Taranto 6; Picerno, Potenza 5; Messina, Foggia 4; Fidelis Andria 3.