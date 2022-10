Roma-Lecce, le probabili formazioni: Baroni pensa a Umtiti

La domanda che si fanno tutti è: Umtiti gioca? Probabilmente sì. Roma-Lecce nasce così, può essere l'esordio del centrale francese, campione del mondo nel 2018. Sono diversi i dubbi di Baroni: intanto in difesa, se dovesse giocare Umtiti (il tecnico aveva detto: «Se non debutterà con la Cremonese, lo farà alla prossima partita») l'indiziato a fargli posto è Pongracic. Baschirotto, oggi, sembra intoccabile. A centrocampo dando per scontato Hjulmand, Bistrovic è in vantaggio sugli altri. Ma è un'incognita chi sarà il terzo centrocampista. In attacco, invece, sembra tutto delineato: Ceesay torna dal 1', accanto a lui Banda e Strefezza.

Roma-Lecce, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo; Dybala, Abraham. All.: Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (Pongracic), Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Bistrovic; Strefezza, Ceesay, Banda. All.: Baroni.