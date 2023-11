Roma-Lecce, diretta: super Falcone para un rigore a Lukaku

Roma-Lecce live

4' SUPER FALCONE! Para il rigore calciato da Lukaku e salva il risultato.

3' Calcio di rigore per la Roma. L'arbitro ha visto un tocco di mano. L'impressione è di un fischio molto fiscale, ma il tocco sembra esserci (per quanto è quasi impercettibile).

2' La Roma chiede un rigore per un tocco di mano di Baschirotto in area su tiro di Dybala. L'arbitro va al Var.

1' Partita iniziata all'Olimpico

Minuto di raccoglimento all'Olimpico per ricordare le vittime dell'alluvione in Toscana.

Il Lecce è in campo in tenuta completamente bianca.

Il pre-partita

La Roma per risollevarsi dopo la sconfitta con l'Inter a San Siro, il Lecce per superare un momento non semplice e per dimostrare che quell'avvio di campionato sorprendente non era frutto del caso. All'Olimpico Roma-Lecce. Segui gli aggiornamenti live.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D'Aversa