Roma-Lecce, Strefezza risponde a Smalling. Salentini in 10

Lecce all’Olimpico senza paura. Baroni non rinuncerà al tridente contro la squadra di Mourinho e disegna il collaudato 4-3-3 col ritorno di Assan Ceesay al centro dell’attacco dal primo minuto. Reduci dal pareggio casalingo contro la Cremonese, i giallorossi affronteranno Pellegrini e compagni che potranno contare sull’estro di Dybala e sulla prestanza fisica di Zaniolo. Hjulmand e soci proveranno ad allungare la striscia positiva su un campo molto difficile come accadde al “Maradona” di Napoli alla quarta giornata. Arbitra la gara il signor Alessandro Prontera della Sezione di Bologna.

Roma-Lecce, il primo tempo

Un Lecce in 10 uomini torna negli spogliatoi sul risultato parziale di 1-1 alla fine del primo tempo grazie al solito Strefezza. Il brasiliano al 38’ ha ristabilito le distanze con un destro fulmineo in area dopo il vantaggio romanista firmato da Smalling in avvio di gara. Nonostante l’espulsione discutibile di Hjulmand per fallo su Belotti al 23’, gli uomini di Baroni si sono compattati e hanno saputo tenere botta agli assalti dei padroni di casa. Uno sforzo ripagato dal gol del pareggio siglato dal brasiliano che ha fatto esplodere i 4500 tifosi giallorossi presenti sugli spalti dell’Olimpico.

Roma-Lecce, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Viña; Dybala, Zaniolo; Belotti. All.: José Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Spinazzola, Kumbulla, Missori, Tripi, Camara, Matic, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Abraham.

LECCE (4-3-3): Falcone: Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Pongracic, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Listkowski, Gallo, Oudin, Blin, Voelkerling, Rodriguez.