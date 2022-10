Roma-Lecce, ancora biglietti a disposizione per il settore ospiti ma il sistema va in tilt. Ecco quanti sono i tagliandi venduti

Ci sono ancora un migliaio di biglietti per il settore ospiti dell'Olimpico per Roma-Lecce. Secondo quanto registrato da Vivaticket, al momento, sono 3.400 i tagliandi già staccati per i sostenitori salentini. Non c'è il tutto esaurito, ma è probabilmente questione di ore. Nel pomeriggio di oggi, però, sembrava fosse già stato raggiunto il soldout: in realtà si è trattato di qualche problema legato al gestore del circuito. Restano a disposizione un migliaio di biglietti e c'è tempo fino alle 19 di domani.