Roma-Lecce, le proteste dei tifosi sui social: «Vergogna». E Boniek attacca: «Rosso ridicolo»

Sui social e nei bar, il giorno dopo, non si parla di altro. Roma-Lecce segna un passo importante nel campionato dei salentini, e se in Baroni lascia consapevolezza e un pizzico di orgoglio, nella piazza invece regna la rabbia per i due episodi arbitrali che hanno influito sul risultato finale. Intanto il rosso di Hjulmand, definito "generoso (meglio il giallo, ndr)" da Luca Marelli, commentatore di Dazn ed ex arbitro di Serie A, un'istituzione tra i moviolisti. E tra i "big" scende in campo in maniera del tutto spontanea anche Zibi Boniek, bandiera della Roma negli anni '80, ex allenatore del Lecce, oggi presidente della Federazione polacca e vice presidente della Uefa.

Ridicolo cartolino rosso…. Non c’era nessuna cattiveria… — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 9, 2022

Roma-Lecce, i tifosi: più rabbia che ironia

Sui social, per il resto, c'è più rabbia che ironia. Qualcuno si lascia andare a qualche commento simpatico, il bersaglio è sempre Alessandro Prontera, nato a Tricase, ma della sezione di Bologna, dove si è stabilito per motivi di studio appena maggiorenne. "L'arbitro sarà anche nato in Salento ma da genitori baresi", scrive Sabrina P sul gruppo "SpacchiliLeccemia", uno dei più frequentati dai sostenitori giallorossi. Ironia, rabbia ma anche quell'orgoglio mostrato da Baroni a fine partita. Luca M. dice: "A testa altissima". Ma Diego R. gli ricorda: "A furia cu essimu a testa alta de lu campu se ci su 100 euri a nterra mancu li vidimu". E intanto è virale un fotomontaggio della pagina wikipedia di Prontera: dopo la biografia c'è un rigo in cui si dice "si conferma essere un rinnegato". Ovviamente è un fake.