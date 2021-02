Il Lecce in campo alle 14 a Cremona. Corini lancia Rodriguez dal primo minuto

E' il giorno di Pablito Rodriguez. Oggi il giovane talento cresciuto nella cantera del Real Madrid giocherà titolare nel Lecce impegnato, alle ore 14, sul campo della Cremonese. Una gara delicata per i giallorossi che nella doppia sfida casalinga consecutiva contro Ascoli e Brescia hanno raccolto solo un punto. Tra l'altro, la squadra di Corini nel 2021 ha vinto soltanto una partita, il 16 gennaio scorso, al Granillo contro la Reggina. Anche per questo motivo il tecnico Corini ha deciso di affidarsi in attacco a Rodriguez che nei 144 minuti in cui è stato impiegato ha messo a segno 3 reti, tutte decisive, contro Vicenza, Empoli e Brescia. La sfida tra Cremonese e Lecce sarà diretta dall'arbitro Guida di Torre Annunziata. Diretta su Dazn a partire dalle ore 13.55.

