Rinascita Refugees, la squadra dei rifugiati alle soglie della Promozione. Un miracolo sportivo

La Rinascita Refugees firma una nuova impresa sportiva e prenota un posto nel campionato di Promozione. La formazione di mister Hassane Baye, da cenerentola del campionato di Prima categoria regionale, al termine di un torneo entusiasmante, chiuso al quarto posto nella regular season, ha vinto i playoff contro Galatone e Cursi, ed ora sogna in grande.

Nell'ultima sfida, domenica scorsa contro il favorito Cursi, seconda forza del campionato, la squadra composta nella quasi totalità dei suoi tesserati, da ragazzi rifugiati richiedenti asilo politico, ha ribaltato ogni pronostico battendo l'avversario 3 a 1. Un successo sportivo, oltre che di integrazione sociale, che proietta la Rinascita Refugees verso la Promozione. Un traguardo raggiunto in pochi anni, partendo dai campi amatoriali. Poi la rapida scalata del sodalizio guidato dal presidente Antonio Palma, tra le diverse categorie dilettantistiche dei campionati Figc. Nel torneo di Prima categoria appena chiuso i punti conquistati sono stati 56, frutto di 18 vittorie, 8 sconfitte e 2 pareggi. Capocannoniere della squadra Conde con 12 reti realizzate. «Un grande risultato che ci inorgoglisce e rafforza il nostro progetto - commenta il massimo dirigente Palma - che attraverso lo sport, strumento fortissimo di inclusione sociale, ha portato la nostra formazione a compiere tutti gli step sportivi partendo dalla Terza categoria provinciale. La vittoria nella finale play off contro il Cursi corona un percorso entusiasmante. La Promozione potrà rappresentare una grande e ulteriore opportunità di crescita e riscatto sociale».

Ora il futuro

Dopo la grande gioia, il traguardo raggiunto impone ora alla società di programmare il futuro. «Ci rivedremo presto con il mister Hassane e i ragazzi prosegue Palma - per analizzare quanto realizzato e poi ci metteremo a lavoro per ripartire con basi solide nel preparare un torneo di tutt'altra complessità e competitività.

Per il prossimo anno puntiamo ad allestire una squadra competitiva, con la speranza che molti dei nostri atleti rimangano in squadra nonostante l'interessamento di altri club più blasonati». Soddisfazione che ha travolto anche l'allenatore, Hassane, tra gli artefici dell'impresa compiuta. «Complimenti a staff e squadra. È stata una stagione dura, divenuta giornata dopo giornata sempre più esaltante. Negli ultimi 5 turni di campionato ci siamo guardati in faccia con la promessa di vincere le restanti gare e agganciare il treno play off per la Promozione. I ragazzi, supportati ottimamente dai dirigenti, hanno mantenuto la promessa sottolinea il tecnico - e sono andati anche oltre, vincendo con grande merito la finale che ci proietta in un campionato di grande valore. Siamo felici e non ci fermiamo, ci attende il torneo "Integration league" e poi ci sarà tutto il tempo per festeggiare». Complimenti alla società anche da Gianni Erroi, sindaco di Carmiano, comune in cui ha sede legale la squadra, che gioca invece le gare interne di campionato a Leverano. «Congratulazioni ai ragazzi della Rinascita Refugees hanno conquistato la meritatissima promozione. Una stagione indimenticabile, culminata con questa importante conquista che, son certo, tutto il gruppo squadra avrà dedicato al giovane Ndione Souleymane, prematuramente scomparso. Straordinari ragazzi, in bocca al lupo per la nuova avventura in Promozione».