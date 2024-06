Appena il tempo di rifiatare dopo la conclusione del campionato che, per tre giallorossi, è già arrivato il momento di rimettere gli scarpini ai piedi. Marin Pongračić, Medon Berisha e Ylber Ramadani sono pronti infatti a difendere i colori delle rispettive rappresentative nazionali agli Europei di Germania che andranno a iniziare il prossimo 14 giugno.

Per quanto riguarda Pongračić, il croato è tornato a vestire la maglia a scacchi della Croazia proprio grazie alla splendida stagione vissuta con la maglia del Lecce. Perno centrale della difesa pugliese, sia con D’Aversa che con Gotti, l’ex Borussia Dortmund e Wolfsburg potrebbe anche riuscire a guadagnarsi i galloni di titolare nella nazionale guidata da Zlatko Dalic.

Per quanto riguarda invece Berisha e Ramadani, i due albanesi partono da posizioni diverse all’interno delle gerarchie del cittì Sylvinho. Per il 50enne tecnico brasiliano (in passato anche ex collaboratore tecnico di Roberto Mancini all’Inter) Ramadani è infatti un titolare fisso. Nella testa dell’ex giocatore di Barcellona e Manchester City il leccese deve appaiarsi all’interista Kristjan Asllani per creare la diga centrale del 4-2-3-1 con il quale l’Albania è solita scendere in campo. Con le sue caratteristiche di frangiflutti, Ramadani rappresenta l’ideale complemento per un giocatore di ordine com’è appunto Asllani. Il giovane Berisha, classe 2003, parte teoricamente dalla panchina, pronto eventualmente ad essere utilizzato a partita in corso. In questo senso il numero 18 del Lecce potrebbe essere utilizzato da Sylvinho come alternativa ai due mediani titolari (quindi con compiti di regìa) oppure in posizione più avanzata, da trequartista, al posto del titolare Nedim Bajrami (altra conoscenza del campionato italiano dato che ha vestito quest’anno la maglia del Sassuolo). Nella stagione appena trascorsa Berisha ha collezionato soltanto 6 presenze in campo, per un totale di 204 minuti ma ha comunque sempre lasciato una buona impressione, tanto è vero che sia D’Aversa che Gotti hanno più volte elogiato il ragazzo. Bravo nella gestione della palla, in grado di trovare linee di passaggio anche dove non sembrano essercene, Berisha potrebbe trovare minutaggio nell’Albania uscendo dalla panchina.

I tifosi leccesi avranno inoltre la possibilità di valutare ancora meglio le prestazioni dei loro tre beniamini dato che sia la Croazia che l’Albania sono state inserite nello stesso girone dell’Italia di Luciano Spalletti (gruppo completato dalla temibile Spagna). È chiaro come questi impegni andranno ad impattare dal punto di vista fisico sui giocatori in questione, con un carico aggiuntivo di impegni agonistici che va a sommarsi a quello di una stagione lunga ed estenuante come è stata quella da poco conclusa. Bisognerà quindi valutare in che stato di forma i tre si presenteranno al via del raduno estivo, che aprirà la nuova stagione. A queste considerazioni ne va aggiunta un’altra. Un eventuale buon Europeo finirebbe inevitabilmente per alzare le quotazioni di mercato di Pongračić, Berisha e Ramadani, col ‘rischio’ di attirare l’attenzione di qualche importante club straniero. Questo è vero soprattutto per Pongračić. Il difensore ha infatti dimostrato nell’ultima Serie A di essere un calciatore di livello superiore, in grado di poter ambire a piazze che disputano la Champions o l’Europa League. D’altronde, stiamo parlando di un ragazzo passato appunto dal Borussia, quest’anno finalista proprio in coppa Campioni.

Qualora Pongračić si confermasse ai suoi livelli anche in Germania, è quindi probabile che al Lecce comincerebbero ad arrivare buone offerte da parte di club prestigiosi. A quel punto diventerebbe difficile per il club pugliese riuscire a trattenerlo un altro anno in Salento.