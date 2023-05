Rally del Salento, si corre. In cinque per la vittoria

Il 55esimo rally del Salento, in programma a Lecce oggi e domani, è entrato nel vivo. Questa mattina 53 equipaggi hanno superato la fase preliminare di ammissione alla gara nel circuito internazionale Karting Pista Salentina, nella marina di Torre San Giovanni, e nel tardo pomeriggio si sono sfidate nel primo impegno cronometrato.



La gara organizzata dall'Automobile Club di Lecce è in programma sulle strade del Tacco d'Italia ed è valida per il Campionato Italiano Rally Asfalto a massimo coefficiente.

I 56 equipaggi iscritti - 48 per il rally moderno, 8 per lo storico - hanno effettuato ieri i passaggi di ricognizione, a bordo di vetture strettamente di serie, preso visione del percorso e perfezionato le ultime note utili per l'ottimale interpretazione delle prove speciali.

Oggi, a partire dalle 9 e fino alle 12.30, al Circuito Internazionale Karting Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento, quartier generale della manifestazione, le verifiche sportive e tecniche. Dalle 10 alle 14 le auto da corsa hanno scalpitato nel corso dello Shakedown, la finestra di messa a punto delle vetture.



Alle 17.45, da Piazza Mazzini a Lecce, si è svolta la cerimonia di partenza del 5°Rally Storico del Salento che ha preceduto di 45 minuti la partenza del 55° Rally del Salento. Alla Pista Salentina a partire dalle 19.35 si è disputata della sempre attesa Super Prova Speciale di 2,64 Km che per il rally moderno ha avuto invece inizio alle 20.20.

Il programma di domani

Domani il rally moderno che precederà per le prime sei prove speciali il rally storico, con l'uscita dal riordinamento alle ore 8.00. Tre le prove speciali previste, Santa Cesarea di 10,55 Km, che sarà ripetuta due volte alle 10:17 e alle 14:42, invece saranno tre i passaggi su Torre Paduli di 11,30 Km, alle 9:23, 13:48 e 18:13 e Specchia di 13,06 Km alle 11:11, 15:36 e 18:38 per una distanza cronometrata che misura 96,82 Km sui 493,04 chilometri complessivi di percorso. Alle 20:00 in Piazza Mazzini, a Lecce, l'arrivo e la premiazione del Rally Storico che precederà di un ora la grande festa prevista per la cerimonia di arrivo del 55° Rally del Salento.

I favoriti



Alla sicurezza della gara baderanno i commissari di percorso e gli ufficiali di gara in collaborazione con le forze dell'ordine. L'organizzazione si raccomanda al senso di responsabilità degli spettatori e alla prudenza in ogni momento della corsa. Difficile azzardare un pronostico visto che l'elenco propone almeno 5 equipaggi pronti a sfidarsi per la vittoria assoluta. Il ruolo di favoriti spetta in egual misura a chi occupa attualmente le prime tre posizioni della classifica provvisoria del Campionato Italiano Rally Asfalto, nell'ordine: Stefano Albertini in coppia con Danilo Fappani, Simone Campedelli con Tania Canton e Luca Rossetti che divide l'abitacolo con Eleonora Mori, i primi due equipaggi, al via su Skoda Fabia Evo, il terzo su Hyundai i20 N, tutte vetture di classe Rally2. Ma il cerchio non può non coinvolgere i due piloti al via con le World Rally Car che inizieranno l'avventura nella serie, intenzionati a dare l'assalto al tricolore, partendo proprio dal Salento, Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai Ng i20 e Luca Pedersoli con Corrado Bonato su Citroen Ds3. Tutti nomi abituati a occupare i gradini più alti del podio e che hanno già all'attivo una vittoria in terra leccese insieme anche alla corona tricolore.

A parte la cinquina dei top driver sono molti anche quelli che potrebbero ambire a una posizione di rilievo assoluto tra cui Giuseppe Testa in gara con Gino Abatecola e Giuseppe Bergantino e Andrea Colapietro su Skoda Fabia e Corrado Pinzano e Mauro Turati su Citroen C3. Attenzione anche alle prestazioni degli altri piloti al via su vetture Rally2 tra cui Stefano Liburdi su Hyundai i20 N, Paolo Menegatti, Paolo Nodari e Rudy Andriolo su Skoda Fabia. Dunque ce n'è abbastanza per promettere spettacolo lungo le nove prove speciali. Sotto il sole annunciano i meteorologi ed è una buona notizia per tutti.