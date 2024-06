Dopo aver dato sfoggio delle sue infinite qualità tecniche nel campionato di serie A appena concluso, riuscendo nella difficile impresa di non far rimpiangere il suo predecessore nel ruolo di regista, il danese Morten Hjulmand, ceduto allo Sporting Lisbona per circa 20 milioni di euro, ora Ylber Ramadani mette nel mirino la nazionale italiana. Colui che è stato tra i principali artefici della seconda salvezza del Lecce in serie A, si appresta ad affrontare l’Italia nella gara d’esordio a Euro 2024 alla testa dell’Albania del commissario tecnico Sylvinho. Il confronto, valido per la prima giornata del girone B, è in programma sabato 15 giugno al Signal Iduna Park di Dortmund, meglio noto come Westfalenstadion.

Nella conferenza stampa di ieri, Ramadani ha aperto il cassetto per rivelare un sogno, suo e certamente anche di molti albanesi. «Nella sfida contro l’Italia mi piacerebbe segnare un gol all’85’», ha rivelato il centrocampista che spera con i suoi compagni di riuscire a fare lo sgambetto agli Azzurri. Anche perchè l’Albania rifiuta il ruolo di vittima sacrificale di un girone che comprende anche Spagna e Croazia (con il giallorosso Pongracic). «La partita d’esordio con l’Italia è molto speciale per noi perché avremo di fronte i campioni in carica. Dobbiamo andare in campo con l’idea di poter fare risultato e non solo per dire che abbiamo giocato bene. Una gara d’attesa? Non lo abbiamo fatto nell’amichevole con l’Azerbaigian perché volevamo la vittoria a tutti i costi. Non credo lo faremo con l’Italia».

Per Ramadani sarà il primo Europeo con l’Albania e l’emozione è davvero tanta. «La convocazione per me rappresenta un sogno diventato realtà - ha proseguito Ramadani -. Mi prefiggo di raggiungere sempre il massimo, con la squadra di club e con la Nazionale, e sono pronto a dare tutto anche in questa competizione». Certo, le difficoltà non mancheranno... «Sappiamo bene che Spagna e Croazia sono squadre molto forti, le abbiamo studiate con molta attenzione per scoprire i tanti pregi e i pochi difetti. Come ho detto prima, noi dobbiamo entrare in campo con il fermo proposito di ottenere il massimo. Con i fatti».

Della spedizione in Germania della nazionale albanese fa parte, un po’ a sorpresa, anche un altro calciatore del Lecce, ovvero Medon Berisha, classe 2003, cui mister Gotti ha dato spazio nella parte finale della stagione. E forse è anche merito suo se il ct Sylvinho lo ha inserito nella lista dei 26 convocati dell’Albania che proprio ieri è arrivata in territorio tedesco. «Abbiamo ricevuto un’accoglienza fantastica - ha detto Ramadani ai colleghi di “panoramasport.al”, presenti nel ritiro delle Aquile -. Sin dall’arrivo in aeroporto che all’ingresso in hotel siamo stati travolti da tanto calore. Nel gruppo c’è tanta competizione e sinceramente ritengo sia anche bella, in ogni squadra, non solo in Nazionale. Sappiamo di dover essere al cento per cento perché giochiamo con grandi squadre. Non importa chi di noi va in campo, dobbiamo solo fare del nostro meglio per il bene dell’Albania».