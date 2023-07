Sarà una stagione molto simile a quella terminata due mesi fa. La prossima serie C vedrà il Taranto alle prese con due veri obiettivi: salvarsi senza patemi e provare a conquistare i play-off. I protagonisti diretti, in primis il tecnico Ezio Capuano, ha nno annunciato che l’intenzione sarà quella di approdare ad uno dei piazzamenti utili agli spareggi, che poi vuol dire arrivare almeno decimi. La squadra è ancora da sistemare, completare e soprattutto migliorare sotto il profilo qualitativo. E se il mercato andrà come negli auspici del club di Massimo Giove, si può immaginare appunto ad una stagione di medio livello, in linea con il budget e con le idee tecniche di Capuano. Minutaggio e valorizzazione dei giovani. E’ stato sincero e razionale l’allenatore in seconda Zangla quando sul web (Blunote) ha affermato: « Inutile girarci attorno: squadre come Benevento e Crotone hanno disponibilità enormi, capacità per sei/sette milioni di euro. Gli altri, come noi, dovremo essere bravi a centrare gli obiettivi giusti e vi assicuro che Capuano ha le idee molto chiare » . E mentre la piazza dibatte ancora attorno al futuro dello stadio, per il quale alla fine si dovrebbe andare nel solco di una ristrutturazione radicale, si attendono i colpi, quelli riguardanti gli under ma anche quelli importanti, che migliorino appunto la qualità. Concetto astratto ma che nella campagna acquisti e nell’esperienza recente vuol dire una cosa sola: più tecnica in mezzo al campo e più gol in attacco. Perché da qui occorre ripartire, cioè dalle mancanze che il Taranto di quest’anno ha rivelato, e non solo.

