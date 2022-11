La Danimarca lascia a terra Hjulmand. Nessun calciatore del Lecce giocherà il mondiale

Sarà un mondiale di calcio senza alcun rappresentate del Lecce. Le residue speranze di vedere un calciatore della rosa di Marco Baroni tra i convocati per la rassegna iridata, al via domenica prossima in Qatar, sono svanite ieri mattina quando il commissario tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha comunicato i nomi degli ultimi cinque convocati: il portiere Frederik Rønnow (Union Berlion), il difensore Alexander Bah (Benfica), il centrocampista Christian Nørgaard (Brentford) e gli attaccanti Yussuf Poulsen (Lipsia) e Robert Skov (Hoffenheim). Disco rosso dunque per il giallorosso Morten Hjulmand. Il capitano del Lecce, in cuor suo, ha sperato fino all’ultimo di conquistare la fiducia dell’omonimo ct danese, le sue prestazioni recenti sono state di altissimo livello ma evidentemente tutto ciò non è bastato per entrare nelle grazie del ct. Il buon Kasper Hjukmand avrà portato di sicuro nel Qatar centrocampisti più forti del regista del Lecce, non si spiegherebbe altrimenti l’esclusione di Morten. Sarà comunque il campo a dirlo nelle prossime settimane.



E allora a Morten Hjulmand non resta altro che godersi le vacanze e sfruttare i giorni di riposo concessi dal tecnicoper ricaricare le energie in vista del raduno nel Salento fissato per il 29 novembre. Quel giorno, di fatto, la stagione sportiva 2022-2023 avrà un nuovo inizio. Proprio come fosse di nuovo estate, lo staff tecnico proporrà una nuova preparazione che servirà al gruppo per affrontare al massimo la seconda parte della stagione.