Lecce, la Macedonia del Nord "chiama" Nikolov per le sfide con Romania, Liechtenstein e Germania

Buone notizie per il centrocampista del Lecce Boban Nikolov. Il calciatore arrivato nel Salento nel corso di questa stagione è stato convocato dalla propria Nazionale in occasione delle gare Romania-Macedonia del Nord (25/03), Macedonia del Nord-Liechtenstein (28/03) e Germania-Macedonia del Nord (31/03), valevoli come qualificazioni ai Mondiali. Ricordiamo che il campionato di serie B, al pari di quello di serie A, osserverà una sosta in concomitanza con gli impegni delle Nazionali.