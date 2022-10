Prova a entrare allo stadio e litiga con la polizia: arriva il daspo per tre anni

Avrebbe provato a forzare l'ingresso allo stadio, quando il limite della capienza era già stato raggiunto. E avrebbe, allo stesso tempo, incitato altri tifosi rimasti fuori a pressare per entrare. L'accaduto è successo a Putignano il 2 ottobre scorso e un uomo di 50 anni ha ricevuto il Daspo dalla Questura di Bari: non potrà entrare negli impianti sportivi per i prossimi tre anni.

La partita

L'uomo avrebbe creato disordini prima dell'ingresso allo stadio per la partita tra Real Putignano e New Team Cellammare.