Olimpiadi, secondo oro per la Puglia: Stano primo nella marcia

Massimo Stano (originario di Palo del Colle, in provincia di Bari) ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 1.21.05. Argento al giapponese Ikeda a +0.09, e bronzo al nipponico Yamanashi a +0.23. Si tratta della 33esima medaglia per l'Italia a questa edizione dei Giochi, il settimo oro, il secondo per la Puglia dopo l'impresa di Vito Dell'Aquila.

LEGGI ANCHE: Olimpiadi, Dell'Aquila primo oro italiano. La dedica al nonno: «Mi guardava dal cielo. Al Sud la famiglia mi ha insegnato a lottare per i miei sogni». Argento per Samele

Il sindaco di Palo del Colle su facebook

«Massimo Stano campione olimpicooo! Medaglia d'oro per lui. Che emozione! Che gara! Grandissimo Massimo! Che brividi! Il ragazzo di Palo del Colle vince l'oro! Palo del Colle è orgogliosa di te! Ti aspettiamo per festeggiare». Lo scrive su facebook il sindaco di Palo del Colle, Tommaso Amendolara, commentando la vittoria a Tokyo della medaglia d'oro della 20 km di marcia per l'atleta pugliese.

Chi è Massimo Stano

Pugliese originario di Palo del Colle, Stano ha ventinove anni. E' padre di Sophie che presto avrà un fratellino/sorellina, Stano aspetta il secondo genito dalla moglie Fatimazahra Lotfi, italiana nata da genitori marocchini, anche lei con un passato nell'atletica leggera, che ha conosciuto quando, con un diploma di programmatore informatico è partito nel nord Italia, a Sesto San Giovanni. Dopo il matrimonio si è trasferito a Roma e per amore si è anche convertito all'Islam.