Due gare al termine della regular season di Superlega e lotta salvezza più che aperta. La vittoria ottenuta nello scontro diretto contro Siena, ha permesso alla Gioiella Prisma Taranto di abbandonare l’ultima posizione in classifica ma, il discorso salvezza, sembra destinato a chiudersi direttamente all’ultima giornata di campionato. Taranto, Siena e Padova, le tre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, con i veneti che per adesso si trovano in una situazione più tranquilla. La vittoria esterna a Monza ha permesso alla Pallavolo Padova di staccare di quattro punti il fanalino di coda Siena. Ma sono proprio i toscani ad avere più chance di fare punti, infatti, con una gara interna da recuperare, quella contro Civitanova, Siena deve ancora disputare tre partite.

A Taranto, intanto, si prepara la sfida interna di domenica 5 marzo contro la corazzata Perugia. Due le settimane a disposizione di coach Di Pinto per preparare la prossima gara, infatti, il prossimo fine settimana il campionato si ferma per permettere lo svolgimento delle Final Four di Coppa Italia. Servirà un’autentica impresa a Falaschi e compagni per strappare punti all’unica formazione imbattuta di tutta la Superlega. Una gara che si preannuncia, almeno sulla carta, proibitiva ma che mette in palio punti preziosi e che quindi deve essere giocata fino all’ultima palla. Servirà l’apporto di tutti, pubblico compreso. Proprio per questo è partita ieri la prevendita dei tagliandi per la sfida del 5 marzo e la società ionica ha deciso di ripetere l’iniziativa utilizzata per l’ultima gara disputata.