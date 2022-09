Prisma Taranto, buon test con Lagonegro. Il programma delle altre amichevoli

Buone notizie per la Prisma Taranto Volley dopo la vittoria di sabato scorso al "Pala Mazzola" sulla Cave del Sole Rinascita Volley Lagonegro per 3-1 (17-25, 25-12, 25-23 25-18, giocando poi un 5 set vinto sempre dalla formazione di casa per 17-15). Mister Di Pinto continua a provare varie formazioni di gioco e soluzioni finalizzate a trovare indicazioni tattiche utili, considerando anche l'innesto dello schiacciatore canadese Eric Loeppky che ha raggiunto il team solo giovedì scorso. Dopo un inizio un po' arrugginito in cui la formazione di Lagonegro strappa il pass per il primo parziale, i padroni di casa trovano un buon ritmo partita e conquistano i 3 set successivi.

Il regista Cottarelli parla del momento della squadra rossoblu: "Sensazioni positive - dice -. Dopo i primi due test con Castellana stiamo trovando sempre più certezze e giocando sempre meglio, ora abbiamo trovato anche Loeppky che sta rispondendo bene dopo aver conosciuto tutti i compagni. È stata in generale una bella prova anche se ci sarà sicuramente ancora tanto su cui lavorare con il mister per trovare ancora più affinità, ora studieremo per bene anche questa partita per vedere cosa manca e dove andare ad aggiustarci per fare ancora meglio". Le parole del centrale Gargiulo: "Non è andata affatto male, ci mettiamo un po' a carburare e questa è una cosa su cui dovremo lavorare, ma senz'altro siamo rientrati subito bene dal secondo parziale; abbiamo provato qualcosa di un po' diverso; siamo anche nella fase finale della preparazione e dalla prossima settimana faremo un lavoro fisico più di "scarico" in sala pesi, concentrandoci sulla fase di gioco, saremo più leggeri su gambe e braccia e acquisiremo anche maggior velocità". Gli appuntamenti - Dopo il quarto test amichevole a Corigliano contro l'Olympiacos, la Prisma Taranto scenderà in campo il 24 e il 25 settembre a Gubbio per il torneo "Spirito di squadra " contro Hebar Pazardzhik, Top Volley Latina, Emma Villas Siena.