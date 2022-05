Primavera 1, impresa del Lecce: batte il Torino e conquista la salvezza diretta

Grande impresa della Primavera del Lecce. Oggi, in occasione dell'ultima giornata del campionato Primavera 1, la squadra giallorossa ha battuto in casa il Torino 2 - 1 (doppietta di Daka) e grazie alla contemporanea sconfitta casalinga del Napoli, 1-2 con il Verona, i ragazzi di mister Grieco hanno ottenuto la salvezza diretta. Questo perché pur avendo chiuso il campionato con gli stessi punti dei partenopei (40) e con la perfetta parità negli scontri diretti (0-1 e 1-0), il Lecce l'ha spuntata per la migliore differenza reti generale (Lecce -6, Napoli -14). Un risultato straordinario che si aggiunge alla promozione in serie A della prima squadra.