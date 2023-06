La Primavera di Coppitelli batte il Sassuolo e vola in finale per lo scudetto

Burnete e Corfitzen ribaltano il Sassuolo e il Lecce vola in finale per la vittoria dello scudetto Primavera. Sotto di un gol ad inizio ripresa, la squadra giallorossa non si è persa d'animo e nel volgere di otto minuti, tra il 22' e il 29', prima ha pareggiato con un guizzo vincente del bomber Burnete dopodiché si è portata in vantaggio con un sinistro a giro di Corfitzen, imprendibile per il portiere sassolese. Dopo cinque lunghissimi minuti di recupero il direttore di gara ha decretato la fine del match dando inizio così alla festa giallorossa.

Ora il Lecce sogna lo scudetto, sarebbe il terzo della storia dopo quelli vinti - sempre sotto la gestione di Pantaleo Corvino - nel 2002-2003 e 2003-2004 con Robertino Rizzo in panchina.

"Ci meritiamo di giocare questa finale - ha detto il tecnico Coppitelli -. Chi vorrei affrontare tra Torino e Fiorentina? Al Toro ho tanti amici per cui spero che arrivino pure loro in finale. Chiaramente non gli auguro di vincere la finale, quella vorremmo vincerla noi del Lecce".