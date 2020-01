Presentazione ufficiale per Saponara: «Lecce mi ha intrigato, è la piazza giusta»

Centrocampista, ho bisogno di sentirmi al centro di un progetto È il giorno di Riccardo Saponara, ultimo arrivato in casa Lecce, presentato questa mattina allo stadio di Via del Mare dal direttore generale del club Giuseppe Mercadante. «Voglio ringraziare la società. Questo club mi ha voluto tanto, con perseveranza, e darò il massimo per tornare utile alla causa giallorossa. Sono queste le prime parole del 29enne centrocampista, arrivato in prestito dalla Fiorentina. »Lecce è stata una piazza che da sempre mi ha intrigato - prosegue Saponara: già in passato c'erano stati contatti, ora si è concretizzato. Mister Liverani mi ha spiegato quanto sia importante nel suo sistema di gioco il ruolo del trequartista, e sono felice di prendermi le mie responsabilità: ho bisogno di sentirmi al centro di un progetto tecnico». Solo quattro partite sinora in con la maglia del Genoa, ma Saponara intende fare chiarezza sul suo stato fisico: »Sto bene, nonostante sia risaputo che non gioco una partita ufficiale da diverso tempo - prosegue. Ho provato diversi ruoli, ma sulla trequarti mi trovo a mio agio: scontato che la posizione in campo la deciderà di volta in volta il mister». Infine un passaggio sui nuovi compagni di avventura: «Con Lapadula abbiamo condiviso l'esperienza non proprio positiva al Genoa. Conosco diversi elementi della rosa, e tutti mi parlano con entusiasmo di questa piazza: ho tanta voglia di ripagare questa accoglienza», conclude Saponara. Ultimo aggiornamento: 18:32





