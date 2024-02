Il Lecce perde un portiere: lesione al menisco. Dovrà essere operato

Mentre lo staff sanitario lavora per cercare di recuperare in tempo utile per l'anticipo di venerdì col Torino l'attaccante Banda, il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa, dovrà rinunciare per qualche settimana a un portiere. L'ex viola Federico Brancolini, nel corso della seduta di allenamento di oggi, ha riportato la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Sarà inevitabile a questo punto il ricorso all'intervento chirurgico.

Il ruolino di Federico

Brancolini, arrivato nel Salento la scorsa estate dopo essersi svincolato dalla Fiorentina, in stagione ha collezionato soltanto una presenza, in Coppa Italia, nella sfida casalinga di Coppa Italia persa dai giallorossi con il punteggio di 4-2. A questo punto, toccherà al giovane Samooja assumere il ruolo di vice-Falcone in attesa del ritorno di Brancolini.