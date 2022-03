Pizzonia e il Massafra, le strade si dividono

Cambio alla guida tecnica del Massafra, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Mola nel 21esimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese girone B. "L’ASD Soccer Massafra 1963 comunica di aver sollevato Enzo Pizzonia dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. La Società, assumendosi in pieno la responsabilità di tale decisione, ha deciso di affidare all’allenatore in seconda Marcello Marzano la conduzione tecnica della squadra sino a fine campionato. Pertanto, riconoscendo a mister Pizzonia la bontà del lavoro profuso in questi mesi, gli augura un futuro ricco di opportunità", il comunicato della società giallorossa. Il Massafra è terzultimo in classifica a 19 punti.