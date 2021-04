Pisa-Lecce 0-0 live Intervallo

Il Lecce in campo a Pisa per la 32a giornata del campionato di calcio di B. Nel mirino dei giallorossi la promozione diretta in serie A. Il Pisa invece cerca punti tranquillità.

46' - Fine primo tempo. Pisa-Lecce 0-0

42' - Momento buono per il Pisa

38' - La gara diventa nervosa: Pisacane viene ammonito poi rischia un altro giallo per un intervento su Palombi

31' - Espulso il tecnico del Pisa, D'Angelo, per protese

29' - Il Pisa chiede un calcio di rigore per un contatto in area tra Maggio e Palombi, l'arbitro lascia correre

27' - Si va vedere in attacco il Pisa: Palombi controlla bene, prepara il tiro ma viene chiuso puntualmente da Lucioni

Altri campi - Monza-Pescara 1-0

21' - Ritmo sempre molto basso, tanti errori, le due squadre non spingono

10' - Il gioco si svolge prevalentemente a centrocampo

7' - Gara equilibrata. Solo lanci lunghi e nessun pericolo per le difese

2' - Lecce subito pericoloso con un tiro di Hjulmand fuori di poco

Formazioni iniziali

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Meroni, Lisi; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Marin; Marconi, Palombi. A disposizione: Perilli, Loria, Pisano, Belli, Soddimo, Sibilli, Vido, Quaini, Masetti, Beghetto, Benedetti, Marsura. All. Luca D'Angelo.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Pisacane, Gallo; Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Henderson; Pettinari, Coda. A disposizione: Bleve, Vigorito, Meccariello, Paganini, Yalcin, Stepinski, Nikolov, Dermaku, Zuta, Calderoni, Tachtsidis, Rodriguez. All. Eugenio Corini.