Pilato show a Riccione: record ai "Criteria" a un centesimo dal suo primato italiano. «Ora sono in condizione»

Riecco Benedetta Pilato. Ai Criteria Kinder+Sport di nuoto a Riccione, in vasca corta, conquista il titolo nei 100 rana, categoria cadette, facendo il record della manifestazione, sfiorando e non riuscendo a eguagliare per un solo centesimo, il record italiano, già suo. Chiude con 1'03''55, aggiornando il proprio palmares, già ricco, dai tempi dell'argento a Gwangjiu nel 2019. La vasca corta le sorride anche in questo caso.

SuperBenny: «Verso la migliore condizione»

La manifestazione giovanile non la esalta, il vero show è quello che riguarda il tempo, tornato basso. «E' un periodo interlocutorio e onestamente non ho grandi aspettative per i Criteria - racconta SuperBenny - Il crono è eccellente non ci sono dubbi. Ho un programma gare molto ricco, che mi serve proprio per avvicinare la migliore condizione».

Non solo Pilato: anche Piscopiello, Gaetani e Serio

Per la cronaca, Benedetta Pilato, prende anche un bronzo nei 50 stile libero, categoria cadette, alle spalle di Matilde Biagiotti (RN Florentia), che mette a segno il record della manifestazione. I primati per il Criteria sono tre in tutto nella prima mattinata di gare. E la Puglia ha ancora da sparare altre cartucce: dai 100 e 200 rana di Benny, alle altre ragazze d'oro, come Piscopiello e Gaetani. Da monitorare anche il tarantino Luca Serio, ma la manifestazione maschile partirà dopo la tre giorni femminile.

(Foto di Diego Montano / DBM)