Pilato, record mondiale nei 50 rana: 29"30. Domani inseguirà l'oro nella finale degli Europei a Budapest

Non finisce mai di stupire Benedetta Pilato. La talentuosa nuotatrice tarantina pochi minuti fa ha bruciato anche il record mondiale nei 50 rana: nella semifinale degli Europei, in corso di svolgimento a Budapest, Benny ha toccato la piastra in 29''30, miglior tempo al mondo. Superato il precedente della King, 29''40, realizzato in Ungheria quasi quattro anni fa. «Non ci credo, non so cosa dire - ha commentato a RaiSport -. Non riesco a trattenere le lacrime, non pensavo di fare un tempo così basso». Benedetta si era già presa il record italiano in mattinata nelle batterie. Domani (domenica) pomeriggio la finale per la conquista dell'oro.