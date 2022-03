Perugia - Lecce 1-1, i giallorossi tornano a casa con un punto dopo una prova incolore

Finisce 1-1 tra Perugia e Lecce e aggancia la Cremonese al primo posto a quota 53 punti. I giallorossi, orfani di Strefezza, hanno sofferto contro un Perugia sempre vivo che, nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, ha avuto il merito di mettere in difficoltà i primi della classe incappati in una prestazione sottotono.

Secondo tempo

92' Il Lecce sfiora il raddoppio con Hiulmand che da posizione ravvicinata costringe il portiere del Perugia agli straordinari

90' Hiulmand crossa in area trovando il braccio largo di Santoro: Gol, è 1-1

89’ Coda gonfia la rete è ristabilisce le sosta e dagli undici metri

88’ Calcio di rigore per il Lecce

87’ Altri campi per il Perugia: fuori De Luce e dentro D’Urso

85’ Fuori Ragusa dentro Gallo e Asensio rileva Barreca

81’ De Luca in contropiede calcia di punta con Bleve che respinge

78’ Majer dribbla e libera il destro, ma il portiere blocca agevolmente

73’ Fuori Olivieri e dentro Matos. Beghetto rileva Zanandrea

66’ Gol del Perugia: Olivieri beffa il Lecce che deposita in rete dopo l’uscita sbagliata di Bleve. Esultanza provocatoria dell’ex giallorosso, che si porta le mani dietro le orecchie

65’ Il Perugia non sembra avvertire l’inferiorità numerica e prova a riversarsi nella metà campo offensiva. E sugli sviluppi di un calcio piazzato De Luca manca l’impatto col pallone per questione di centimetri

60’ Problema fisico per Gabriel che esce per infortunio. Tra i pali c’è Bleve

58’ Doppio cambio nel Lecce: dentro Majer e Helgason

54’ Suk contropiede Rodriguez si invola nell’area avversaria. L’attaccante calcia a botta sicura, ma l’intervento Chichizola è prodigioso

53’ Palla gol per il Perugia con l’ex Olivieri schermato all’ultimo dalla retroguardia giallorossa

50’ Il Lecce confeziona un’occasione col filtrante di Coda per Barreca che non riesce a servire con i tempi giusti Rodriguez appostato in area

46' Il Perugia ridisegna un 4-3-2 con l’ingresso di Burrai e Curado

Primo Tempo

45' Dopo un primo tempo avaro di emozioni l’arbitro manda tutti momentaneamente negli spogliatoi

43’ Fallo di mano di kouan ed espulsione per somma di ammonizioni. Il centrocampista, già ammonito, prende col braccio la palla calciata da Ragusa direttamente da calcio di punizione. Perugia in 10 uomini.

38’ Ci prova Calabresi dalla distanza con la palla che finisce alta sopra la traversa

35’ La gara vive una fase di stallo. Il Lecce prova a fare la partita con i padroni di cada che provano a ripartire in contropiede, ma le difese continuano ad essere protagoniste

28' Zanandrea si fa soffiare il pallone nella sua area e ne approfitta Rodriguez che si defila e col sinistro calcia in porta trovando i guanti dell’estremo portiere

22’ Prima palla giocabile per Coda che raccoglie un traversone di Ragusa, ma il colpo di testa è debole e finisce tra le braccia del portiere

15’ Arrivano le prime potenziali occasioni da gol. Rodriguez si libera in area e calcia trovando l’ostruzione della retroguardia perugina. Sull’azione successiva De Luca lanciato in contropiede si fa respingere la conclusione dalla difesa giallorossa

10’ Dopo 10 minuti di gioco portieri ancora inoperosi. La gara è spezzettata dai contrasti e dai fischi arbitrali. Partita bloccata e fase di studio prolungata in un tifo assordante.

5’ Le due squadre combattono per il possesso della sfera che viaggia da una parte all’altra del campo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Giallorossi allo stadio Renato Curi per riappropriarsi del primo posto in classifica, in occasione della 28^ giornata del campionato di serie B. Il Lecce proverà a rispondere alla Cremonese, che ieri ha raggiunto la vetta in virtù della vittoria ottenuta contro il Brescia. Per farlo dovrà battere il Perugia che galleggia al centro della classifica. L’arbitro della gara sarà Alberto Santoro coadiuvato da Fabrizio Lombardo e Vittorio Di Gioia. Al VAR invece ci sarà Antonio Di Martino. Coda e soci proveranno a mettere 3 punti in saccoccia dopo lo 0-0 maturato all’andata allo stadio Via del Mare.

Le formazioni ufficiali:

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Zanandrea; Falzerano, Santoro, Segre, Kouan, Lisi; Olivieri, De Luca

LECCE (4-2-3-1): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Blin, Hjulmand; Ragusa, Rodriguez, Listkowski; Coda.