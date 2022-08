Perugia-Bari, le pagelle: Caprile le para tutte, Folorunsho imprendibile

Capolavoro del Bari, che espugna Perugia. Gran partita di Caprile, che para un calcio di rigore in avvio. Bene anche Folorunsho.

Pucino 6

Non riesce a spingere come ci si aspetta da lui, ma non è neanche autore di grandi sbavature.

Di Cesare 5.5

Fino allo 0-2 una prestazione sufficiente, poi in diverse occasioni in difficoltà. Sulla rete di Casasola c'è una dormita generale con Terranova.

Terranova 5.5

Anche lui non perfetto sul gol di Casasola, ma più in generale non appare ancora il centrale apprezzato nella passata stagione. Sicuramente meglio, però, rispetto alle prime due apparizioni.

Maita 7

Grande partita di Mattia Maita in mezzo al campo. L'assist per l'1-0 di Folorunsho è un capolavoro al termine di una grandissima azione. Quantità e qualità per lui.

Maiello 6

Fa la solita partita sporca davanti alla difesa, ma quell'intervento su Strizzolo poteva costar caro. Seppur sia stato forse un po' severo il direttore di gara.

Folorunsho 7,5

Con i suoi inserimenti ormai è diventato una costante: è glaciale nel chiudere un'azione bellissima. Ed entra' nel secondo gol con il colpo di testa che poi provoca il pasticcio difensivo del Perugia.

Bellomo 6,5

Può fare sempre di più con la sua qualità, ma il ruolo di trequartista gli calza a pennello e potrà trovare spesso spazio, magari anche insieme a Botta.

Cheddira 7

Cresce di partita in partita. Vince contrasti, lotta e fa salire la squadra. Sfrutta un errore della difesa del Perugia e segna il suo secondo gol in campionato. Sciupa poi a tu per tu a pochi minuti dalla fine il poker.

Antenucci 6,5



Non sbaglia il più facile dei contropiedi e di fatto chiude la partita con il suo 3-1. Non brilla ma prova a fare un importante lavoro di raccordo con il centrocampo.Entra molto bene per i suoi primi minuti della stagione. Copertura, grinta e quell'assist per Antenucci che chiude la gara con l'1-3.Primi minuti della stagione anche per lui, ordinaria amministrazione sull'out di sinistra dopo l'espulsione di Ricci.Il Bari ha un'identità. Lo ripetiamo, ma lo rimarchiamo. E lo fa con una squadra che è quasi la stessa della Serie C. Imponendo il proprio calcio su ogni campo. E se questa squadra avesse i ritocchi giusti? Chissà che gli ultimi giorni non gli regalino i meritati rinforzi. Intanto, fa parlare i risultati e il lavoro.

Perugia-Bari, il migliore

Caprile 8

Siamo di fronte a quello che potrebbe essere un vero e proprio crack. Para il rigore sullo 0-0, è miracoloso sul colpo di testa di Angella e poi sul 2-1 salva ancora il risultato prima del tris di Antenucci. Se le prime partite potevano essere un indizio, ora si ha la certezza di avere un grande portiere in casa.

Perugia-Bari, il peggiore

Ricci 4.5

Non benissimo sino all'espulsione, poi rovina definitivamente la sua partita con un gesto folle e scriteriato. La testata, seppur accentuata, a Casasola è una leggerezza da evitare. Per fortuna il suo rosso non compromette i primi tre punti, ma in futuro servirà maggiore attenzione.