Il "cinese" Pellè al Via del Mare per la sfida col Sassuolo: "Lecce, che peccato"

C’era anche Graziano Pellè ieri pomeriggio sugli spalti dello stadio Via del Mare per spingere il Lecce alla conquista della prima vittoria casalinga della stagione. L’attaccante di Monteroni, in forza allo Shandong Luneng, ha approfittato della sosta di campionato per venire a vedere dal vivo il suo Lecce. Due gol però non sono bastati ai giallorossi per vincere la partita. Al fischio finale, Pellè ha incrociato il presidente Saverio Sticchi Damiani. E' bastata una parola sola per comunicarsi lo stato d’animo. “Peccato”, ha detto Pellè. “Peccato” ha ribattuto Saverio Sticchi Damiani.





