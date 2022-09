Il gol "alla Maradona" è virale sui social: Dargu, 17enne del Lecce, si prende la scena

Ha 17 anni, gioca nel Lecce e in nazionale, con la Danimarca under 19, ha realizzato un gol che sta letteralmente facendo il giro del web. Patrick Dorgu (per l'anagrafe Patrick Chinazaekpere Dorgu) è un terzino sinistro prelevato in estate dal Nordsjaelland. Classe 2004, mancino naturale, sa fare sia l'esterno basso che quello alto. Fermo restando che, almeno dal punto di vista fisico, l'altezza non sia un grande vantaggio: 175 centimetri. In giallorosso sta crescendo anche muscolarmente. Viene da Farum, in Danimarca, e vuole affermarsi anche in Italia.

Dorgu e il gol contro il Montenegro

Il gol bellissimo, segnato contro il Montenegro, sta facendo il giro del web grazie ai social. Anche il Lecce lo ha ripostato su Facebook. Una meraviglia da guardare e riguardare: se le premesse sono queste, il ragazzo si farà.

🔥 Some solo goal from Lecce’s Patrick Dorgu.



- 4-0 lead at the break.#ForDanmark pic.twitter.com/PDlBpyaBet — Danish Football (@DanishFooty365) September 24, 2022

