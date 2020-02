Tabellone in frantumi, sospesa Nardò-Corato

E’ stata momentaneamente sospesa la sfida di serie B di pallacanestro tra Nardò e Corato.

L’atteso derby pugliese che mette in palio punti importantissimi nella corsa ai play off promozione ha avuto un “incidente di percorso” durante la fase di riscaldamento quando uno dei due tabelloni è andato letteralmente in frantumi.

In questi minuti si lavora alacremente per provvedere alla sostituzione dello stesso tabellone così che la partita possa avere regolarmente inizio. La sfida contro la compagine coratina, oltre ad aver valenza dal punto di vista dell’orgoglio come del resto ogni derby che si rispetti, assume un significato fondamentale per la classifica della graduatoria.

A otto giornate dal termine della fase regolare infatti, Nardò e Corato sono distanziate di soli quattro punti. Per la formazione allenata da Gianluca Quarta un successo sarebbe certamente un grande passo avanti verso l’obiettivo finale.









