Pari al Via del Mare, il Lecce non riesce a battere il Perugia: traversa di Coda, poi si spegne la luce

Termina con un pari senza gol. Secondo tempo noioso, quello giocato da Lecce e Perugia che conquistano un punto ciascuna. I giallorossi però, per quello che hanno creato nel primo tempo, meritavano di più. Finisce a reti inviolate al "Via del Mare". Nella prima parte della contesa hanno speso molta energia e nell’altra frazione di gioco si è visto un calo.

A nulla sono valsi gli innesti di un nuovo fronte d’attacco, nel quale si è distinto soltanto Pablo Rodriguez. Il Perugia ha sofferto nel primo tempo, ha alzato un po’ la testa nel secondo, ma Gabriel è risultato spettatore non pagante. Agli umbri il punto può star bene, come si è visto dalle perdite di tempo; per i leccesi un’altra occasione di vincere sprecata.

94': triplice fischio del signor Guia e finale senza gol.

93': nessun effetto rilevante sdella punizione, il lecce avanza con Gendrey sulla corsia destra. Interviene un avversario in fallo laterale

92': punizione per gli umbri per un fallo di Paganini. Palla a una decina di metri dal limite dell'area, sulla sinistra

90': saranno quattro i minuti di recupero

89': ammonito Rodriguez per simulazione nell'entrare in area di rigore. Lo spagnolo non protesta

86': la contesa volge mestamente allo zero a zero. E ora Ghion in campo al posto di Santoro

84': apprensione per il Lecce: palla soffiata a centrocampo da Majer, avanzano gli umbri, ma pensa Meccariello ad arginare l'offensiva avversaria

82': Baroni fa uscire Barreca, che si è spento, ed entra Paganini

73': Pablo Rodriguez supera due avversari, apre a sinistra, anche se tardivamente, a beneficio di Gargiulo, ma questi scivola al momento del tiro. Lo spagnolo ha rianimato il fronte offensivo del Lecce

72': sostituzione per i giallorossi: entra Meccariello, esce Tuia

69': cambio per il Perugia: esce il gallipolino Carretta, entra Matos

67': proteste degli umbri per un presunto fallo di mano in area di rigore. L'arbitro assegna il corner

66': il Lecce si è spento, come il cielo sul "Via del Mare". Tiro dei perugini: corner

65': Listkowski perde palla, commette fallo per recuperarla, quindi ammonito

63': forze frescheper i giallorossi: Coda sostituito da Rodriguez, Di Mariano lascia il posto a Olivieri, e dentro Listkowski, fuori Strefezza. Cambi anche per gli umbri: Ferrarini esce, entra Rosi

60': Majer al volo su traversone da sinistra, ma il tiro non è forte e rimbalza a terra prima di arrivare al portiere

58': Il Lecce fatica a trovare varchi. Si riscalda già da qualche minuto Rodriguez

50': traversa di Coda, che di testa dirotta in porta un cross giunto dalla corsia mancina

49': tiro a giro di Falzerano, palla alta. Il Perugia sembra aver cambiato registro

48': Kouan di testa manda la palla poco oltre la traversa

46': ricominciano le ostilità. Il Perugia, durante l'intervallo, ha sostituito Segre con Vanbaleghem, e De Luca con Murano. Il Lecce ha speso molte energie, la squadra ospite si è già dimostrata pronta al contropiede

Secondo tempo

Sapendo di trovare traffico a centrocampo, il Lecce aggira l’avversario sulle fasce, soprattutto sulla mancina. Buona prova di Barreca e quella di Di Mariano, invece non incide il centravanti Coda, che incute apprensione ai difensori centrali perugini. Il primo tempo, nonostante gli assalti dei giallorossi, finisce a reti bianche. Perugini spesso fallosi, soffrono la verve dei padroni di casa, i quali, tra l’altro, dimostrano superiorità tecnica.

Fine primo tempo: 0-0

45': decisi due minuti di recupero. Il Lecce in forcing

45': esulta il "Via del Mare", ma la gioia è illusoria: il colpo di testa di Majer è a fil di palo, ma fuori

44': cross insidioso di Di Mariano, il Perugia si rifugia in corner

41': botta di Hjulmand da una quarantina di metri, da posizione centrale: palla alle stelle

41': l'ala sinistra Di Mariano tenta la fuga ma interviene Dell'Orco in fallo laterale

38': clamoroso errore di Di Mariano davanti alla porta, imbeccato da Coda. Ma il centrattacco salentino era in fuorigioco: calcio di punizione per gli ospiti

31': partita caratterizzata dall'offensiva leccese, il Perugia non arriva più nella trequarti avversaria

26': Strefezza arriva da destra e mette la palla in area, respinge un difensore ma questi colpisce un compagno e la palla torna verso la porta: Chichizola deve tuffarsi per evitare l'autogol

22': conclusione al volo di Segre, raccogliendo la respinta della difesa leccese, in affanno nel liberare l'area di rigore: palla fuori, ma preoccupante per Gabriel

19': sulla punizione, Tuia colpisce di testa: palla alta

17': ammonito Angella per un fallaccio su Gendrey, il quale se ne andava sulla fascia destra e ora necessita di soccorso

13': mischia in area del Perugia, palla tra le braccia di Chichizola, che per raccoglierla si distende sulla liea di fondo. Partita animata da buon ritmo

8': tiro secco di Strefezza dalla destra, para Chichizola

8': ottima progressione di Di Mariano sulla sinistra, il numero dieci mette in mezzo per Strefezza, che calcia da buona posizione ma gli si oppone un difensore

6': pericolo per il Lecce: palla messa in mezzo dalla destra in rapida azione, ma interviene un difensore dei salentini e mette in corner

6': gol sfiorato da Di Mariano: di testa manda la palla d'un soffio oltre la traversa

4': tiraccio di Lucioni da fuori area, palla debole facilmente presa dal portiere umbro

4': Lecce subito in avanti, pala in mezzo da destra per Coda, il quale però non ci arriva

2': le due squadre sembrano voler giocare palla a terra, si prevede una bella partita. Le compagini sono pimpanti

1’: calcio d’inizio agli umbri. Padroni di casa in maglia giallorossa e calzoncini blu, perugini in completo bianco

Primo tempo

Traffico a centrocampo si prevede al “Via del Mare”, dove Lecce e Perugia si affronteranno per la nona giornata del campionato cadetto. Gli umbri schiereranno probabilmente cinque uomini nel settore centrale del campo, contro i tre della squadra giallorossa. Squadre in salute: hanno perso soltanto alla prima giornata. Grifone reduce dalla prima vittoria casalinga, conquistata contro il Brescia; salentini terzi in classifica, da soli.

Allo stadio leccese il sapore di gloriosi tempi delle odierne contendenti: squadra sorprendente, quella umbra negli anni Settanta, tanto da arrivare seconda in serie A nella stagione 1978-79, trampolino di lancio, fra gli altri, dell’indimenticabile Paolo Rossi; matricola che ha saputo recitare da grande, i giallorossi. Si sente il profumo del calcio di una volta, si avverte l’aria della massima serie. Ma oggi si gioca per la Serie B. E dunque: gli ospiti saranno privi del centrocampista Burrai, infortunato, e del difensore Lisi, squalificato; mister Baroni, invece, deve rinunciare al centrocampista islandese Helgason, condizionato da un lieve infortunio.

LE FORMAZIONI

LECCE: Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disposizione: Bleve, Meccariello, Paganini, Olivieri, Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Gallo, Blin, Calabresi, Dermaku, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

PERUGIA : Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Ferrarini, Santoro, Segre, Falzerano; Kouan; De Luca, Carretta. Allenatore Massimiliano Alvini. A disposizione: Fulignati, Moro, Rosi, Righetti, Gyabuaa, Matos, Murano, Murgia, Ghion, Vanbaleghem, Curado, Zanandrea. Allenatore: M. Alvini

ARBITRO: Antonio Giua di Olbia (assistenti Vecchi-Gualtieri)