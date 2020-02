Panini, Mancosu sarà la terza figurina speciale dell'album

Ultimo aggiornamento: 18:55

Sarà la figurina speciale di Marco Mancosu a completare il “film del campionato” dell’Album dei Calciatori Panini 2019/’20 insieme a quella dedicata allo scorso derby Inter-Milan terminato 4-0 e l’altra che invece riguarda Cristiano Ronaldo andato in rete per 10 gare di fila.A scegliere il trequartista “castiga-grandi” del U.S. Lecce sono stati i voti dei tifosi e dei lettori della Gazzetta dello Sport che, sulla propria pagine facebook aveva creato un contest a 4 per stabilire chi fosse il più meritevole di ricevere la nomination.Oltre al capitano giallorossoe, che in questa stagione è già andato a segno contro tutte le big del campionato italiano, c’erano in gara anche la squadra dell’Hellas Verona, il laziale Sergej Milinković-Savić ed il Parma. Il passaparola sui social ha fatto impennare le preferenze per il centrocampista in forza alla squadra salentina che ha recuperato posizioni su posizioni vincendo il confronto. Tutti i collezionisti e gli appassionati troveranno la figurina speciale di Marco Mancosu in edicola il prossimo 7 marzo allegata alle copie della Gazzetta dello Sport e del suo inserto Sportweek.