Panchina Lecce, D’Aversa in pole nel solco del 4-3-3. E spunta Semplici

Voltata la pagina salentina di Marco Baroni, si rinfocola la ridda di nomi per la panchina del Lecce. La voce che indica Roberto D’Aversa alla guida dei giallorossi si conferma essere la più accreditata. Profilo adatto alla squadra salentina, quello del tecnico nato a Stoccarda quasi quarantotto anni fa da famiglia abruzzese: l’interessato ha allenato per due stagioni la Virtus Lanciano in cadetteria, poi il Parma, al cui comando ha ottenuto due promozioni consecutive, quindi dalla serie C alla massima divisione. Poi altre due stagioni sulla panca dei ducali, ottenendo sempre la permanenza nel calcio delle stelle. Lasciato il club emiliano durante l’estate del 2020, l’ex centrocampista, fu richiamato dai gialloblù nel gennaio successivo per riparare ai cattivi risultati di mister Liverani, ma questa volta l’impresa non gli riuscì. D’Aversa però era ormai accreditato quale allenatore degno della serie A e fu subito arruolato dalla Sampdoria. Ma a gennaio, benché la sua squadra non risultasse tra le ultime tre compagini in classifica, ricevette il benservito dal club ligure. Da allora il mister abruzzese non si è più seduto su una panchina. Ora l’opportunità di misurarsi ancora con la serie A. In una terra che D’Aversa conosce, essendo stato giocatore anche del Casarano e del Gallipoli. Dunque arriverebbe a Lecce un altro allenatore che attua il modulo tattico 4-3-3, tanto gradito al responsabile dell’area tecnica giallorossa, Pantaleo Corvino. Ma con la variante di una maggiore ricerca della punta centrale rispetto al gioco voluto da Baroni. Chissà.



Il contratto di D’Aversa con la Sampdoria scadrà il 30 giugno. Libero subito dopo quel giorno sarà anche Leonardo Semplici, altro candidato alla panchina dei giallorossi, reduce dalla stagione in sella allo Spezia, squadra che, subentrato a Luca Gotti in febbraio, non è riuscito a salvare, avendo perso lo spareggio con l’Hellas Verona. Nel 2021, però, il tecnico fiorentino aveva ottenuto per il Cagliari una insperata salvezza in serie A, sostituendo a febbraio Eusebio Di Francesco. Ma al settembre successivo, avendo egli conquistato soltanto un punto dopo tre giornate, il club sardo decise di mandarlo a casa. Nel curriculum dell’ex difensore figurano anche l’ascesa della Spal nella massima divisione, avvenuta nel 2017, e due salvezze nell’ambito campionato. Luci e ombre, come per tanti altri mister. Pisa non suscita bei ricordi per l’allenatore toscano. Il quale conosce bene Corvino: quando l’uno allenava la squadra “Primavera” della Fiorentina, l’altro era il direttore sportivo del club viola. Sulla cui lista dei desideri ora si favoleggia essere annotato anche il nome di Filippo Inzaghi. È noto che il dirigente giallorosso e l’ex attaccante si siano incontrati, forse casualmente, all’aeroporto di Bologna in procinto di decollare verso Brindisi. Qualche parola fra loro, la fantasia che si alimenta .