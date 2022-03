Pallamano, Junior Fasano conquista Bolzano. E la vetta della serie A è sempre più nelle mani della squadra di mister Ancona

Bolzano-Junior Fasano 19-31 (9-12 p.t.)

Bolzano: Hermones, Gaeta 5, Ladakis 6, Walcher, Pasini 4, Plattner, Rottensteiner, Mathà, Niksiar, Cantore 3, Turkovic, Trevisiol, Gligixlc 1, Mizzoni. All.: Mario Sporcic. Junior Fasano: Sibilio, Grassi 4, Angiolini 6, Angeloni 2, Sperti 5, Pugliese, Notarangelo, Messina 4, Fovio, Franceschetti 2, Beharevic, Stabellini 3, Pinto,1, Jarlstam 4. All.: Francesco Ancona. Arbitri: Merisi-Pepe.

FASANO Senza storie il successo in trasferta della Junior Fasano contro il Bolzano. Risultato inequivocabile, mai in discussione e frutto della netta supremazia dei biancazzurri di coach Ancona. La compagine fasanese si spinge sul +3 in avvio di gara (2-5 all’11’); Bolzano reagisce e al 17' si porta sul 5-5. La parità persiste anche nei frangenti successivi (9-9 al 24’), ma il finale di frazione sorride a Flavio Messina e compagni, che piazzano un break di 3-0: si va al riposo sul 9-12. Ancor più importante il parziale realizzato nel secondo tempo dalla Junior Fasano, che tra il 34’ ed il 39’ si porta dal 10-12 al 10-18, spegnendo di fatto ogni velleità del Bolzano. Il distacco tra le due squadre si amplia progressivamente sino al +12 del 53’ (15-27), vantaggio conservato dagli ospiti sino al definitivo 19-31 della sirena. Gioia meritata in casa biancazzurra per il largo successo conquistato, ma non c’è molto tempo per festeggiare. Sabato prossimo, 12 marzo, la capolista Fasano tornerà, infatti, in Alto Adige per sfidare il Merano, con l’obiettivo di conquistare punti importanti e di confermarsi in vetta alla Serie A Beretta.

La sodddisfazione del tecnico Ancona

"Dopo un primo tempo decisamente sottotono - dichiara il tecnico fasanese Francesco Ancona - siamo usciti dallo spogliatoio con il piglio giusto e abbiamo fatto il break decisivo. Ora sotto col Merano, nella consapevolezza di poter conquistare un altro risultato positivo".

Risultati (Sesta giornata di ritorno): Rubiera-Bressanone 26-26, Bolzano-Junior Fasano 19- 31, Conversano-Sassari 31-24, Appiano-Siracusa 36-27, Trieste-Cassano Magnago23-24, Pressano-Merano26-23. Ha riposato il Carpi.

Classifica: Junior Fasano 31, Pressano* 27, Conversano** 26, Sassari** 25, Bressanone** 22, Merano 20, Bolzano* 17, Appiano* e Cassano Magnago 13, Trieste** 12, Carpi** 7, Rubiera* 5, Siracusa. *: gare in meno.

Prossimo turno: (12/03–7^ di ritorno) Siracusa-Bolzano, Conversano-Carpi, Cassano Magnago-Rubiera, Merano-Junior Fasano (ore 19), Bressanone-Pressano, Sassari - Trieste. Riposerà l’Appiano. Recuperi: 9/03: Appiano-Carpi (14^), 18/03 Trieste-Bolzano (15^), 30/03 Conversano - Bressanone (16^), 6/04 Bressanone-Sassari (17^).