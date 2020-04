Palaia: il calcio non può riprendere a breve, il rischio di contagio è molto alto

Il dottor Giuseppe Palaia, oltre ad essere responsabile sanitario del Lecce calcio, è anche uno dei medici sportivi italiani più esperti alla luce dei circa 40 di attività trascorsi prevalentemente sui campi di calcio e anche su quelli di basket. Il tema del giorno è questo: in questo momento, si può già programmare il ritorno all'attività e quindi pensare anche alla ripresa del campionato di serie A? Ecco cosa ci ha detto.





Dottor Palaia, nel caso in cui arrivasse il via libera del Ministero della Sanità per la ripresa dell’attività sportiva, il Lecce sarebbe nelle condizioni di assicurare allenamenti in sicurezza nel rispetto delle direttive sanitarie, così come sono state pensate dalla Figc?

«È una bella domanda. Dipenderà dalle direttive presenti nelle linee guida predisposte per un’eventuale ripresa degli allenamenti. Inoltre bisognerà vedere quando effettivamente sarà dato il via libera per la ripresa degli allenamenti, una scelta che spetta al Ministro della Sanità, sentiti i pareri autorevoli del Comitato tecnico scientifico. Compiuti questi passi, noi avremo un protocollo di valutazione clinica per gli atleti no-Covid, coloro che non hanno avuto alcune infezione da Covid-19, e per quelli invece che sono stati soggetti ad infezione Covid, che di conseguenza dovranno avere una valutazione diversa».

Perché?

«Il Covid è un’infezione multiorgano, è bene partire da questo concetto. Il polmone sicuramente è il bersaglio principale del virus ma c’è anche un interessamento dei reni, del fegato, del cuore. Il Covid interviene pure sulla formazione di emoglobina, quindi sulla crasi ematica e sulla coagulazione del sangue. Di conseguenza, le valutazioni dovranno riguardare questi aspetti e saranno più complesse rispetto quelle riferite ai soggetti che non hanno avuto alcuna infezione da Covid».

Si parla della necessità di mettere al sicuro calciatori, tecnici e componenti dello staff, ospitando tutti in un centro sportivo per l’intero periodo della ripresa dell’attività. A differenza di pochi club della massima serie, il Lecce non ha un proprio centro sportivo e di conseguenza si vedrebbe costretto a trasferirsi in un albergo per ottemperare alle disposizioni...

«A me sembra irreale che si possa, in tempi brevi, riprendere la routine normale. È troppo alto il rischio di infezioni per la promiscuità degli ambienti, per la presenza di persone che sono chiamate a seguire tutte le prescrizioni di distanziamento sociale. Il personale dell’albergo che ospita il ritiro della squadra “x” necessiterebbe di essere seguito da un medico del lavoro con il compito di dare le direttive per preservare i dipendenti da una eventuale infezione e quindi propagazione del covid 19».

Tra l’altro, il personale dell’albergo, a quel punto, sarebbe costretto a rimanere all’interno della struttura per tutto il periodo del ritiro al fine di evitare il rischio di portare il virus all’interno.

«Mi sembra tutto fantasioso, irrealizzabile. In questo momento il calcio non può riprendere. E poi, non vedo che differenza ci possa essere tra un calciatore, un giocatore di volley e uno di pallacanestro. Se il basket e il volley hanno deciso di interrompere i campionati ci sarà un valido motivo di natura sanitaria o no? Non capisco quindi perché il calcio debba essere diverso rispetto a queste altre discipline, tra le più popolari in Italia e che hanno lo stesso entourage che può avere il calcio. Parlo di fisioterapisti, massaggiatori, magazzinieri e addetti ai lavori in genere».

In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il responsabile sanitario dell’Inter, il dottor Volpi, tra i tanti medici che hanno contratto il virus, ha parlato della sua esperienza diretta ed ha invitato tutti a non affrettare i tempi del ritorno all’attività.

«L’ho letta con grande attenzione e l’ho pure commentata sulla chat dei medici della serie A. Ho detto ai miei colleghi che è una lezione di vita da parte di un soggetto che ha avuto l’infezione da Covid e che deve servire da monito per tutti».

A quanto pare, però, non è così per tutti.

«Mi creda, sono molto amareggiato. Non vanno bene gli atteggiamenti fanatici di qualcuno del mondo del calcio che non considera la drammaticità del momento che stiamo vivendo. Secondo me, si può pensare ad una ripresa intorno a settembre, ottobre quando arriveremo a zero contagi. E torneremo a riabbracciarci nel momento in cui entrerà in azione il vaccino che, vorrei ricordare, al momento ancora non esiste».

