Pablo Rodriguez al Brescia. L'attaccante lascia il Lecce, avendo trovato poco spazio in questi mesi di Serie A, per accasarsi alle rondinelle: prestito secco per sei mesi, fino al 30 giugno.

«L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Rodríguez Delgado al Brescia Calcio».