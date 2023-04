La grottagliese Imperio mette nel mirino la qualificazione Olimpica

Domani il Team Italia di Pesistica Olimpica partirà per l'Armenia, sede dei Campionati Europei Senior 2023. Gli Azzurri saranno impegnati a Yerevan, la Capitale armena, dal 15 al 23 aprile per la seconda tappa di Qualificazione Olimpica verso Parigi 2024. Del gruppo fa parte anche Giulia Imperio, classe 2001, di Grottaglie, in forza all'Esercito,

Il Team Italia che salirà in pedana

Giulia IMPERIO, anno 2001 (CS ESERCITO), l’attuale detentrice del titolo europeo della cat. 49 e numero 11 del ranking di qualifica olimpica. Imperio sarà in gara il 15 aprile alle ore 20:00

Lucrezia MAGISTRIS, anno 1999, (SOCIETÀ GINNASTICA PAVESE ASD), argento Europeo Senior 2022 della cat. 59 kg; Lucrezia salirà in pedana il 17 aprile, ore 17:30

Giulia MISERENDINO, anno 2002 (GS FIAMME ORO), Campionessa Europea Juniores in carica della cat.71 kg e numero 7 del ranking di qualifica olimpica; la sua gara è in programma il 19 aprile, ore 17:30

Sergio MASSIDDA, anno 2001, vincitore del titolo continentale Junior 2022 della cat. 61 kg (CS ESERCITO), ad oggi numero 3 nel ranking di qualifica olimpica; Sergio gareggerà il 16 aprile, ore 20:00

Mirko ZANNI, anno 1997 (CS ESERCITO), bronzo di Tokyo 2021 della cat.67 kg, ora passato alla 73 kg. Zanni gareggerà il 18 aprile, ore 20:00

Oscar REYES, anno 1996, cat. 81 kg (CS ESERCITO), Campione Italiano di Slancio e Strappo , numero 15 del ranking olimpico, alla sua prima gara continentale con la maglia Azzurra; Oscar salirà in pedana il 19 aprile, ore 20:00

Cristiano FICCO, anno 2001, cat. 96 kg (GS FIAMME AZZURRE) oro Europeo U23 del 2022, campione olimpico giovanile di Buenos Aires e bronzo di slancio lo scorso anno a Tirana. Cristiano sarà l'ultimo Azzurro in gara il 21 aprile, ore 20:00

Farà il suo ritorno in pedana dopo il lungo stop, Antonino PIZZOLATO, anno 1996 (GS FIAMME ORO), bronzo olimpico a Tokyo 2021 nella cat.89 kg e detentore del record mondiale del 2022 di Totale con 392 kg. La sua gara è prevista per il 20 aprile, ore 17:30

Ad accompagnare gli Azzurri saranno il nostro DT Sebastiano CORBU, accompagnato da Gonario Corbu, Luigi Grando, Matteo Orecchini, Pietro Roca. Con loro il Capo Delegazione, il Vicepresidente Vicario Giuseppe Minissale, e lo staff sanitario: Mauro Gatti, Lorenzo Morra e Andrea Rossi.