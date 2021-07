Olimpiadi, la canoista Fox ripara l'imbarcazione con un preservativo e vince la medaglia d'oro: il trucco svelato su TikTok

Jessica Fox, canoista 27enne australiana, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. E una volta conquistato il podio ha svelato su TikTok come ha riparato l'imbarcazione che l'ha condotta alla vittoria nello slalom K1: il buco che solitamente viene sistemato con una miscela di carbonio, viene tappato grazie a un preservativo che l'atleta - già bronzo a Londra 2012 e Rio 2016 - aveva in tasca e che l'organizzazione dell'evento sportivo fornisce a tutti gli sportivi partecipanti come propaganda contro l'Aids. La singolare manutenzione è stata condivisa dalla stessa Fox sul suo profilo TikTok, scatenando l'ironia dei social: canoista e MacGiver.