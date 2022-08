La batteria degli esterni offensivi del Lecce si arricchisce di un altro elemento. Si tratta di Lameck Banda proveniente dal Maccabi Petah Tikva, club israeliano. L’esterno offensivo mancino, zambiano, classe 2001, ha sottoscritto un accordo con il club giallorosso di quattro anni con opzione per il successivo. Banda sarà a Lecce lunedì prossimo per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi aggregarsi ai nuovi compagni di squadra e mettersi a disposizione del tecnico Baroni in vista della sfida di campionato contro l’Inter in programma sabato 13 agosto.

Alle 21 Coppa Italia con Lecce-Cittadella

Intanto questa sera, contro il Cittadella in Coppa Italia, a proposito di esterni offensivi, debutterà l’ultimo arrivato Federico Di Francesco. « Ci sono alcune situazioni che devo valutare – ha detto ieri il tecnico Baroni nella conferenza stampa di vigilia di questo primo impegno ufficiale -. Devo valutare Di Francesco, ma sarà della partita. Giocherà sicuramente Cessay. E proverò Blin al centro della difesa » . Ecco una novità che può offrire spunti interessanti anche per il futuro. Il centrocampista francese giocherà nel cuore della difesa giallorossa, un reparto che Corvino e Trinchera completeranno a breve con l’arrivo di due centrali. « C’è ancora un mese di mercato – continua -, c’è fiducia nella società. In qualche reparto siamo un pochino avanti, in altri meno. Dobbiamo velocemente trovare quella identità che ci ha permesso di fare quanto di buono fatto lo scorso anno. Qualche problemino è ovvio lo troveremo » . In attesa di rinforzi difensivi Baroni prova a sfruttare qualche risorsa interna.

Baroni attende i rinforzi in difesa