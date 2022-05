Nuovo manto erboso per il San Nicola: tempi e dettagli. Per il terreno la stessa ditta del Bernabeu di Madrid

Il San Nicola di Bari si rifà il look. Sono iniziati questa mattina i lavori per rifare il terreno di gioco e l'impianto di irrigazione dell'impianto, dopo la promozione dei biancorossi in Serie B. Per il momento si procede con la disinstallazione del manto, poi ne verrà montato uno completamente nuovo, curato dall'azienda che ha fatto la stessa operazione a San Siro e al Santiago Bernabeu di Madrid, casa del Real.

I tempi

I lavori termineranno per la fine di luglio, così da permettere ai biancorossi di giocare in casa ad agosto, quando inizierà il campionato di Serie B. Per altro, nel mezzo, vi saranno due pause per dei concerti.