Il calendario è oramai noto da diversi giorni, così come il primo avversario (la neo promossa Scaligera Verona) che la Happy Casa Brindisi affronterà all’esordio (domenica 2 ottobre). Trenta le tappe di un lungo cammino, che nasconde non poche incognite, dove però la formazione biancazzurra è pronta a giocarsi fino in fondo le sue chance per provare a regalarsi delle gran belle soddisfazioni. L’obiettivo primario rimane ovviamente sempre lo stesso: la salvezza, magari da conquistare nel più breve tempo possibile. Al resto si penserà solamente dopo aver raggiunto la meta. N é più n é meno di quanto accaduto nelle ultime annate sportive nelle quali la formazione allenata da Frank Vitucci è stata capace di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Che pure stavolta proverà a ritagliarsi sopra, anche se pienamente consapevole che ripetersi non è mai facile. E l’ultima annata sportiva ne è la riprova , Brindisi comunque ci proverà. L’auspicio è dimostrare di poterci stare nei quartieri nobili della massima serie.

Il roster e il doppio impegno

Staff tecnico e societario desiderano farlo con un gruppo tutto nuovo, rivoltato come un calzino rispetto al recente passato. Nick Perkins e l’infortunato D’Angelo Harrison sono le uniche due riconferme della scorsa stagione, poi un elenco di new entry che va da Jordan Bayehe e Bruno Mascolo fino a Joonas Riismaa, Marcquise Reed, Jason Burnell, Andrea Mezzanotte, Junior Etou e, appunto Dikembe Dixson. In attesa di dare un volto e un nome al playmaker da starting five cui affidare la cabina di regia (su questo fronte il riserbo è assoluto, ma nelle prossime ore potrebbe esserne svelata l’identità). Una squadra sicuramente di energia, di combattenti e con grandi motivazioni per affrontare al meglio il doppio impegno di campionato e Fiba Europe Cup. Il lavoro (sinergico) del Direttore sportivo Simone Giofrè, e di coach Frank Vitucci è stato particolarmente egregio. Come sempre è avvenuto, entrambi hanno lavorato con molta oculatezza per metter su un roster che si spera possa fare bene. L’ambiente guarda già all’imminente nuova annata sportiva con ottimismo e i motori iniziano già a scaldarsi in vista della stagione 2022/2023 che vedrà la Happy Casa Brindisi ai nastri di partenza del massimo campionato italiano per l’undicesima volta consecutiva e per la quarta volta di fila in Europa, la prima nella Fiba Europe Cup.

La nazionale