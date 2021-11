Nuova vittoria dell’U.S. Lecce contro il Fisco: nessuna sanzione da pagare

L'Unione Sportiva Lecce non dovrà pagare alcuna sanzione in materia fiscale. Nuova vittoria dell’Unione Sportiva Lecce, dunque, in un’altra causa fiscale. È da poco stata comunicata, infatti, la sentenza n. 1638/2021 pubblicata oggi 15 novembre dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione 2 – che, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente annullato l’atto di contestazione delle sanzioni relativo agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Richiamato peraltro un precedente, ossia l’altra sentenza della C.T.P. di Lecce n. 35/2020 che a sua volta aveva totalmente annullato l’avviso di accertamento per l’anno 2014 di euro 620.000. In sostanza, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici tributari hanno annullato gli avvisi di accertamento sia perché l’U.S. Lecce ha documentato tutti i costi di acquisto sia perché l’Agenzia delle Entrate di Lecce non ha dimostrato il contrario.