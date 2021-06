Pilato conquista anche il "Settecolli": la tarantina vince in 29"69. "Ora testa agli Europei"

Continua a stuipire Benedetta Pilato. Ancora una performance da sogno per la nuotatrice tarantina che al "Settecolli" vince la gara dei 50 rana in 29″69. Un tempo importante in piena preparazione per le Olimpiadi. Ha un ritmo insostenibile per tutte le rivali in questa gara.

Benny si mette le big alle spalle

Secondo posto per Arianna Castiglioni in 30″06, terza la brasiliana Alves de Conceicao in 30″40 e quarta l'altra azzurra Martina Carraro in 30″56.

L'emozione della tarantina

"Sono davvero molto contenta - ha detto dopo aver vinto la medaglia d'oro -. Adesso però devo concentrarmi sugli Europei"