Nuoto, Pilato e Stefanì nelle Fiamme Oro della Polizia

Benedetta Pilato e Simone Stefanì sono ufficialmente due atleti delle Fiamme oro della Polizia di Stato. L'ufficialità è arrivata nelle ultime ore, con le graduatorie di merito con cui sono stati decretati i ventuno vincitori del concorso. La 17enne tarantina con un punteggio di 105,82 è risultato essere la prima in assoluto tra coloro che avevano fatto richiesta tra i vari sport. Simone Stefanì, salentino classe 2000 e promessa del nuoto nelle specialità delfino e dorso (particolarmente bravo nei 50 e nei 100 metri), è arrivato sesto, riuscendo così ad entrare nella squadra delle Fiamme Oro.

Pilato, si parte con i Mondiali

Nel weekend inizieranno a Budapest i Mondiali di nuoto. Benedetta Pilato gareggerà per la prima volta sabato. Con lei ci saranno anche Chiara Tarantino, Elena Di Liddo e Marco De Tullio (anche lui nel gruppo Fiamme Oro e tesserato Aniene, come Benny). Venerdì la cerimonia di inaugurazione, da sabato via alle batterie.